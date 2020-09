Ballons, die allzu stark aufgeblasen werden, können platzen. Zu dieser Analogie passt das mitunter kräftige Dampf-Ablassen bei einzelnen Highflyer-Aktien wie TESLA,APPLE, AMAZON.COM, NVIDIA etc. Die Frage ist: Handelt es sich dabei um einen vorläufigen Schlusspunkt oder lediglich um ein Atemholen? Oder anders gefragt: Liegen in den "Dips" die nächsten Investment-Chancen? Und: Wie hoch hat man sich das Korrekturrisiko von Top zu Tief vorzustellen? Schauen Sie hierzu gerne in Ausschnitte aus dem wöchentlichen Themen-Check mit Hans A. Bernecker im Rahmen von Bernecker TV, Sendung vom 09.09.2020.



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:







oder via Copy/Paste:https://youtu.be/UE6k0v39Muo

