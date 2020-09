Welchen Effekt hat Robinhood auf die Aktienmärkte? + aus der Praxis: Warum Sie die Konkurrenz nicht aus dem Blick verlieren sollten von Henning Lindhoff, Redakteur Der Privatinvestor, am Donnerstag, den 10. September 2020 Für einige Wochen nach dem Corona-Crash an den Börsen war eine Story besonders populär: Die Trading App Robinhood und ihre zumeist jungen Nutzer beeinflussen den Markt. Immer mehr Kleinanleger investieren ohne echte Analyse oder Vorkenntnis in gehypte Aktien. Auch in unserem Podcast ...

