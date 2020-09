Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der Sommerpause hatten wir im August an den Anleihemärkten der Schwellenländer ein sehr ruhiges Handelsgeschehen, so die Experten von Union Investment.Mit Blick auf die allgemeine Zinsentwicklung habe der Renditeanstieg bei den US-Staatsanleihen das Geschehen an den Rentenmärkten geprägt. Die US-Zinskurve habe über die langen Laufzeiten einen deutlich steileren Verlauf angenommen, während der kurze Bereich durch die Zinspolitik der FED fest verankert geblieben sei. Dennoch hätten in Euro beziehungsweise US-Dollar denominierte EM-Hartwährungstitel im Berichtsmonat auf Indexebene (J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index) ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent verzeichnet. Zeitweise habe der Gesamtmarkt bis 1,5 Prozent im Plus gelegen, er habe die Gewinne aber nicht in Gänze halten können. ...

