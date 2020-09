Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Rentenpapiere der EWU-Kernländer verzeichneten gestern deutliche Verluste, nachdem sich die Aktienindices deutlich stabilisiert hatten, so die Analysten der Helaba.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe im Tief bei 173,51 notiert und damit die jüngst überwundene August-Abwärtstrendlinie unterschritten. Die Ratsmitglieder hätten auf die unterschiedliche Dynamiken der Wirtschaftsentwicklung innerhalb der EWU hingewiesen. Die Handlungsbereitschaft, entgegenzusteuern, dürfte heute bestärkt werden. In diesem Zusammenhang könnten auch Forderungen an die Fiskalpolitik betont werden. ...

