Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) befindet sich seit Ende Juni im Aufwärtstrend. Erkennbar ist dies im Tageschart an der rot eingezeichneten Trendgeraden, an der sich die Notierung immer weiter nach oben hangelt. Gestern nun wurde diese erneut getestet, der Kurs konnte aber wieder nach oben abdrehen. Am heutigen Donnerstag tendiert die Aktie zur Stunde leicht schwächer bei 4,87 Euro. Den StopLoss zur Gewinnabsicherung würden wir jetzt ...

