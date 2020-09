DGAP-News: Unity Group / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Pandemie beschleunigte die Transformation des Einzelhandelssektors und seine digitale Umstellung. Einige Monate nach der Lockerung der Einschränkungen für den traditionellen Einzelhandel hat sich das Wachstum des E-Commerce zwar verlangsamt, ist aber immer noch beeindruckend. Verkäufer sollten von der Reaktion auf aktuelle Veränderungen im Marktumfeld zu langfristigen Investitionen in die Digitalisierung der Vertriebskanäle, einschließlich der Entwicklung von Omnichannel-Plattformen, wechseln - dies sind die wichtigsten Schlussfolgerungen des kürzlich von Emarsys und Unity Group organisierten Webinars.

Nach den ersten Wochen des Lockdowns, in denen eine pandemiebedingte Änderung der Einkaufsgewohnheiten zu einem Boom im E-Commerce führte, hat sich der Anteil dieses Kanals am gesamten Einzelhandelsumsatz in vielen Ländern bereits um die Monatswende Juli/August normalisiert. Trotz einer deutlichen Verlangsamung des Wachstums des E-Commerce in letzter Zeit, ist seine Rolle bei der Gestaltung des Einzelhandels und der Wirtschaft insgesamt unverhältnismäßig größer als vor dem Ausbruch der Pandemie. In vielen Ländern war in den letzten Monaten ein Wachstum der E-Commerce-Branche in der Größe zu verzeichnen, die früher über viele Jahre erreicht wurde. Während des Webinars, das gemeinsam von Emarsys und Unity Group organisiert wurde, fragten sich Experten für die digitale Transformation von Business und E-Commerce gemeinsam, ob die beobachteten Veränderungen in der Marktstruktur von Dauer sind.

- Unsere Analyse des Zeitraums vom 26. Juli bis zum 8. August, d.h. der 3 Monate nach der ersten Lockerung der Restriktionen, zeigt deutlich, dass der Online-Verkauf weiter an Bedeutung gewinnt. In Ländern wie Großbritannien und Australien liegt der Anstieg der Einnahmen aus dem Online-Verkauf im Vergleich zum Vorjahr immer noch über 100 Prozent, während sich die Dynamik in der DACH-Region, einschließlich Deutschland, bei 40 Prozent stabilisiert hat. Das andere Extrem sind Brasilien und China, wo in den letzten 2 Wochen deutlich zweistellige Rückgänge bei den Online-Verkäufen zu verzeichnen waren. Weltweit können wir jedoch die Fortsetzung der E-Commerce-'Offensive' und ihre Stärkung als zunehmend wichtiger Einzelhandelskanal beobachten, kommentiert Árpád Deák RVP Sales & Growth Central & Southern Europe in Emarsys.

CEE-Region mit Nachbrenner

Die Pandemie hat die Zahl der Einkäufe im Netz erhöht, was aber nicht weniger wichtig für die Geschäfte selbst ist, sie hat auch den durchschnittlichen Wert des Einkaufskorbs (Average Order Value, AOV) deutlich erhöht. Beim "reinen" E-Commerce lagen in der von Emarsys analysierten Woche ab dem 27. Juli die Tschechien (+54%) und die höher entwickelten Länder an der Spitze: Estland (über 47%) oder Spanien ( ca. 47% Wachstum). In Bezug auf den Online-Einzelhandel können wir jedoch einen sehr deutlichen Vorsprung der CEE-Region mit Rumänien an der Spitze erkennen - in den TOP 5 der Länder mit dem höchsten Wachstum von AOV werden bereits 4 Plätze von seinen Vertretern belegt.

Die Landschaft nach dem ersten Einschlag des Virus - welche Zukunft hat der Einzelhandel?

Die diesjährige Änderung des Verbraucherverhaltens ähnelt täuschend der Situation im Jahr 2003, als der SARS-Ausbruch in China das Einkaufsverhalten der Menschen in diesem Land vollständig verändert hat. Sie hatten Angst, nach draußen zu gehen, also erledigten sie alle ihre Einkäufe online und trieben so den lokalen E-Commerce-Markt an. Obwohl die Krise nur von kurzer Dauer war, überzeugten sich viele Verbraucher von dieser Form des Einkaufens und nutzten sie weiterhin, wodurch der Weg für die Entwicklung von globalen Playern wie Alibaba und anderen asiatischen Digitalgiganten geebnet wurde.

- COVID hat sowohl dem traditionellen als auch dem elektronischen Handel seinen Stempel aufgeprägt. Er zeigte auf, dass traditionelle Geschäfte nicht verschwinden werden, weil die Menschen eine Wahl haben wollen, aber sie werden mehr und mehr digitale Lösungen einführen müssen, um das Einkaufserlebnis zu bereichern und zu unterstützen. Aus Sicherheitsgründen werden die Kunden kleinere und lokale traditionelle Geschäfte bevorzugen. Große Einkaufszentren verlieren mit dem Internet in vielen Bereichen - Sicherheit, Bequemlichkeit und große Auswahl an Produkten. Für den E-Commerce ist die Pandemie zweifelsohne ein Wendepunkt. Meiner Meinung nach bewegen wir uns immer schneller auf ein Modell zu, bei dem das Internet zum wichtigsten Einzelhandelskanal wird und der traditionelle Verkauf komplementär sein wird. Die Entwicklung des Online-Verkaufs führt automatisch auch zu einer Zunahme der Beliebtheit von Dienstleistungen wie Click&Collect / Abholservice oder Paketautomaten. Doch während Ersteres ein vorübergehender Trend ist, wird uns Letzteres noch viele Jahre begleiten - fügt Dominik Janes von der Unity Group hinzu.

Das Jahr 2020 ist eine Explosion im E-Commerce. Nach Ansicht der Experten von Emarsys und Unity Group wird das nächste Jahr nur besser werden, und es ist mit einem weiteren Wachstum dieses Vertriebskanals zu rechnen. Entscheidend für den Zustand der Einzelhandelsgeschäfte wird ihre Haltung in der gegenwärtigen Situation und im Hinblick auf die erwarteten Trends sein. Die Pandemie hat eine neue Gruppe von Kunden - Menschen ab 60 Jahren - "gedrängt", online einzukaufen, während gleichzeitig der Online-Einkauf von Produktkategorien, die vor der Pandemie im E-Commerce von marginaler Bedeutung waren, immer beliebter wird. Gemeint sind Lebensmitteleinkäufe und FMCG-Produkte. Diese Veränderungen sind eine große Chance, aber auch eine große Herausforderung für Handelsunternehmen.

- Die Pandemie gab den Menschen den Anstoß, Online-Einkäufe zu testen, oft von Produkten, die sie zuvor noch nie online gekauft hatten. Sie zeigte auch, dass nicht alle Geschäfte auf einen solch drastischen Anstieg der Nachfrage nach ihren Produkten vorbereitet waren. Es ist eine Lehre für Einzelhändler, einerseits ständig viel in die "Leichtigkeit" und Bequemlichkeit des Online-Shoppings zu investieren und andererseits für die ständige Weiterentwicklung der Logistik zu sorgen, denn man muss jederzeit und nicht nur während des "Black Fridays" auf die Überflutung der Geschäfte durch die Kunden vorbereitet sein - fasste Dominik Janes von der Unity Group zusammen.

Über Unity Group:

Seit 1997 implementiert Unity Group Lösungen für die digitale Transformation von Unternehmen, insbesondere für den Vertrieb. 23 Jahre Erfahrung und mehr als 500 erfolgreiche Projekte auf der ganzen Welt ermöglichen uns, sowohl mit mittleren als auch mit großen Unternehmen, denen wir umfassende Unterstützung bieten, effektiv zusammenzuarbeiten. Von unseren Büros in Wroclaw, Krakau, Zürich und New York aus bieten wir Lösungen in vier Schlüsselbereichen an:

* KUNDE - Plattformen, Portale und Automatisierung zur effektiven Kundenbindung und zur Verbesserung der Kundenerfahrung (B2C/B2B-E-Commerce, mobile Lösungen, Portale und digitale Erfahrung)

* PROZESSE - vom Produktinformationsmanagement und Auftragsmanagement bis zur Lieferkette, wesentliche Systeme für den täglichen Betrieb von Unternehmen (Produktinformationsmanagement, Auftragsmanagement, Stammdatenmanagement, Prozessautomatisierung, Content Management, Managed Services, Supply-Chain-Lösung)

* DATEN - Geschäftsanalysen und Datenverwaltungslösungen als wesentliche Bestandteile jedes modernen Unternehmens (Datenberatung, Engineering, Datenanalyse und Lösungen für maschinelles Lernen)

* IT-ARCHITEKTUR - strukturelle Systeme, die Informationstechnologien antreiben (Systemintegrationen, Cloud-Infrastruktur, DevOps)

Unity Group ist ein interdisziplinäres Team von Experten, aber unsere Effektivität wird vor allem von unseren Kunden unter Beweis gestellt: Leroy Merlin, Tesco, Carrefour, Nestle, Auchan, McDonald's, SIG, Santander Bank, ING, Swiss Re, Credit Agricole, Deutsche Bank, Allianz, Volkswagen Group, Hyundai, PSA Peugeot Citroen, General Motors, OnniBus, GATX, GLS, Tagesspiegel, Saatchi & Saatchi, HP, PPG, LPP oder RTV Euro AGD.

UnityGroupsince1997

Über Emarsys:

Emarsys unterstützt Führungskräfte und Geschäftsinhaber im Bereich digitales Marketing mit der einzigen Multi-Channel-Plattform, die Kunden einbindet und die Generierung und Analyse von Geschäftsergebnissen beschleunigt. Durch den schnellen Abgleich der gewünschten Geschäftsergebnisse mit bewährten, mehrkanaligen Kundenbindungsstrategien - abgeleitet aus Crowdsourcing von führenden Marken Ihrer Branche, unsere Plattform ermöglicht Ihnen, Ihre Time-to-Value zu beschleunigen, hervorragende individuelle Erfahrungen zu bieten und schnell messbare Ergebnisse zu erzielen.

Dieser branchenspezifische, ergebnisorientierte Ansatz, kombiniert mit unserer kundenorientierten Personalisierung, der praktischen künstlichen Intelligenz und unserer voll integrierten Kundendatenplattform (CDP) - machen Emarsys zur Plattform der Wahl für über 2.500 Unternehmen weltweit. Schließen Sie sich den Tausenden von führenden Marken an, die darauf vertrauen, dass Emarsys die vorhersehbaren, umsatzgenerierenden Ergebnisse liefert, die ihre Unternehmen benötigen und die hoch personalisierte Multi-Channel-Erfahrung, die ihre Kunden verdienen.

