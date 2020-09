Das Jahr 2020 wird aufgrund des Coronavirus und seiner Auswirkungen für viele Menschen eher in schlechter Erinnerung bleiben. 2021 könnte sich die Lage allerdings wieder deutlich entspannen, denn dann werden immer mehr Impfstoffe und Antikörperprodukte auf den Markt kommen. Insgesamt befinden sich derzeit 176 verschiedene Impfstoffe in der Entwicklung, von denen 34 am Menschen getestet werden. Bereits im November 2020 werden erste Zulassungen für wahrscheinlich gut wirksame Impfstoffe erwartet. ...

