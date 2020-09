Neckarsulm (ots) - Was mit einem durch einen Aprilscherz ausgelösten Hype um einen Sneaker anfing, geht nun in die nächste Runde. Lidl treibt die Logomania voran und kreiert einen Streetstyle mit dem eigenen Logo und in den Unternehmensfarben. Vom T-Shirt mit stylischem Logo-Print über Bade-Pantoletten und Cap können sich trendbewusste Kunden ab dem 14. September von Kopf bis Fuß in den Lidl-Farben kleiden. Neun verschiedene Produkte sind in allen deutschen Lidl-Filialen sowie im Onlineshop ab 1,93 Euro erhältlich - solange der Vorrat reicht. Dass der Vorrat schnell erschöpft sein kann, zeigt das aktuelle Beispiel des Lidl-Sneakers, der momentan zu Höchstpreisen auf bekannten Verkaufsportalen angeboten wird. Bei Lidl kostet das Original im Aktionszeitraum 19,39 Euro.Diese Teile beinhaltet die Kollektion:- Sneaker für Damen und Herren (19,39 Euro)- T-Shirt für Damen und Herren (5,81 Euro)- Leggings für Damen (5,81 Euro)- Badepantoletten für Damen und Herren (6,78 Euro)- Sportsocken für Damen und Herren (1,93 Euro)- Cap für Damen und Herren (5,81 Euro) Weitere Informationen zu Lidl Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/4702673