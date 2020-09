Die für Haus- und Wildschweine hochansteckende und meist tödliche Afrikanische Schweinepest hat Deutschland erreicht. Ein in Brandenburg unweit der Grenze zu Polen aufgefundenes totes Wildschwein sei laut amtlichen Analysen mit dem Virus infiziert gewesen, teilte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstag in Berlin mit.

