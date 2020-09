Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist mit einem kleinen Plus in den Donnerstag gestartet, hat die Gewinne aber innerhalb der ersten Handelsstunde schon wieder abgegeben. Am Vortag hatte sich der DAX wieder deutlich stabilisiert und seine Verluste mehr als wett gemacht. Viele Experten rechnen aber weiterhin mit volatilen Börsen. Heute blickt der Markt besonders auf die EZB-Ratssitzung mit anschliessender Pressekonferenz.