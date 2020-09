Als vor drei Jahren ein Milliarden-Bilanzskandal den Kurs der Steinhoff-Aktie in den Abgrund riss, kauften einige Zocker. DER AKTIONÄR warnte. Als der Kurs weiter fiel, kauften die Zocker nach. DER AKTIONÄR warnte weiter. So setzte sich das Spiel fort: über Wochen, Monate, Jahre. Gestern hat die Aktie einmal mehr einen neuen Tiefpunkt ausgelotet.Dieses Jahr hatte zunächst wenigstens die 5-Cent-Marke lange Zeit gehalten. Am Mittwoch dann wurde mit 4,02 Cent ein neues Rekordtief markiert (abgesehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...