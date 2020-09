Düsseldorf (ots) -Der WDR begleitet die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen mitumfangreichen Programmangeboten auf allen Kanälen und liefertErgebnisse, Hintergründe und Geschichten aus der Region."Kommunalwahlen sind immer eine Sternstunde unserer politischenBerichterstattung", sagt Chefredakteurin Gabi Ludwig. "Hier zahltsich aus, wie breit wir im Land aufgestellt sind. Wir wollenmöglichst viele Ergebnisse präsentieren. Reporter*innen aus allen elfLandesstudios wissen, wo es in ihren Rathäusern spannend wird und wasdie Menschen vor Ort bewegt. Unsere landespolitische Redaktionsteuert den landesweiten Blick bei und ordnet die Ergebnisse ein -aktuell, fundiert und so umfassend wie sonst niemand."Am kommenden Wahl-Sonntag, 13. September 2020, wird der WDR inSondersendungen in Radio, Fernsehen und online über den Ausgang derWahlen berichten.Regionale Ergebnisse über Postleitzahlen- und OrtssucheAuf der Internetseite wahl.wdr.de fließen schon jetzt alleInformationen zu den Kommunalwahlen zusammen. Am Wahlabend selbstwird hier unter anderem per Live-Ticker über die aktuellenEntwicklungen im Land informiert. Über eine Postleitzahlen- undOrtssuche können die regionalen Ergebnisse (Stadt- oder Gemeinderäte,Bürgermeister*innen und Oberbürgermeister*innen, Kreistage, Landräteund Landrätinnen) abgerufen werden.Wer schafft es im ersten Wahlgang, wo müssen die Bewerber in dieStichwahlen? Können CDU und SPD ihre Dominanz in den Rat- undKreishäusern verteidigen oder verschiebt sich die politische Macht?"Wir stellen uns auf einen äußert spannenden Wahlabend ein,"erläutert der im WDR zuständige Leiter der Landespolitik, JochenTrum. Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen seien mit etwa 14Millionen Wahlberechtigten eine der größten Wahlen in Deutschland."Gerade in Zeiten wie diesen werden sie weit über die Grenzen desBundeslandes hinaus auf großes Interesse stoßen. Sie haben denCharakter einer Testwahl - und das unter den besonderen Bedingungender Pandemie," so Trum.Prognosen und HochrechnungenIm WDR Fernsehen beginnt um 17.45 Uhr die landesweite SondersendungWahl 2020 - Entscheidung in NRW, die von Siham El-Maimouni und HenrikHübschen moderiert wird. Um 18.00 Uhr veröffentlicht der WDR einePrognose von infratest dimap zum landesweiten Ergebnis derKommunalwahlen, außerdem Prognosen für die Städte Dortmund und Köln.Eine erste Hochrechnung zu den OB-Wahlen in Dortmund und Köln soll eszwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr geben. Eine landesweite Hochrechnungfolgt gegen 19.00 Uhr. Mit einer ersten Hochrechnung für dieRatswahlen in Dortmund und Köln ist um circa 19.30 Uhr zu rechnen.Gemeinsam mit Politikwissenschaftler Dr. Martin Florack werden amWahlabend die Ergebnisse analysiert. Im Rahmen der Sendung sind bisvoraussichtlich 23.30 Uhr fünf Sonderausgaben der Lokalzeit geplant.Die Teams in den elf WDR Landesstudios präsentieren die regionalenErgebnisse, liefern aktuelle Reaktionen von vor Ort und ordnen dieZahlen ein.Gegen 21.45 Uhr wird Chefredakteurin Gabi Ludwig in der DüsseldorferRunde mit den Vorsitzenden der im Landtag vertretenen Parteien überdas Ergebnis diskutieren. Neben Ministerpräsident und CDU-Chef ArminLaschet und dem SPD-Landesvorsitzenden Sebastian Hartmann werden dieGrünen-Landesvorsitzende Mona Neubaur, der FDP-LandesvorsitzendeJoachim Stamp und AfD-Landessprecher Rüdiger Lucassen erwartet.Im Hörfunk wird in der Sondersendung WDR 2 Kommunalwahl - Der Westenhat gewählt von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr ausführlich berichtet. AmMikrofon: Johanna Horn und Ralph Günther. Darüber hinaus sind sechsSonderausgaben der WDR 2 Lokalzeit mit aktuellen Berichten aus denRat- und Kreishäusern geplant - jeweils zur halben Stunde.Wähler*innen können sich im WDR Kandidatencheck informierenWer sich bis zu den Wahlen am Sonntag noch über die Kandidat*inneninformieren möchte, die als Bürgermeister*innen,Oberbürgermeister*innen oder Landrät*innen zur Wahl stehen, kann denWDR Kandidatencheck nutzen. Rund 1.300 Politiker*innen haben ihreVideos eingeschickt und die exklusive Gelegenheit genutzt, sich denWähler*innen zu präsentieren. Abrufbar ist der WDR Kandidatencheck imNetz auf den Seiten kandidatencheck.wdr.de, wdr.de, lokalzeit.de,1LIVE.de, WDR2.de und WDR4.de.Regionale Themen, die das Land bewegen, stehen im Fokus deslandespolitischen Podcasts RheinBlick - Lokalzeit-Spezial. ModeratorChristoph Ullrich befasst sich in insgesamt elf Ausgaben mit denbesonderen Bedürfnissen in den Regionen. Abrufbar überall dort, wo esPodcasts gibt und auf wdr.de. Auch dort sind am Wahlabend alleKommunalwahl-Ergebnisse einzeln anklickbar.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4702740