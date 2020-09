Wenn es um Big Tech geht, dann wird die Alphabet-Aktie aktuell am wenigsten beleuchtet. In der Tat ist der Suchmaschinenriese während der Coronakrise kaum durch spannenden Newsflow in Erscheinung getreten. Der Aktienkurs zeugt jedoch von der relativen Stärke des Unternehmens. Die Alphabet-Aktie hat sich während der jüngsten Gesamtmarktkorrektur relativ gut behauptet und notiert aktuell nur etwa neun Prozent unter ihrem Rekordhoch - zum Vergleich beträgt das Kursminus seit dem Rekordhoch beim iPhone-Riesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...