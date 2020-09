Das TSI USA Depot ist eine Erfolgsgeschichte. Seit Auflage im Jahr 2016 liegt das Plus bei fast 300 Prozent. Getrieben wird die Performance von Highflyern aus dem Nasdaq Composite. Zuletzt wurde eine Aktie eines Elektroautoherstellers gekauft, gegen die selbst Tesla keine Chance hat. Das TSI USA System ist auf die Tech-Aktien aus dem Nasdaq Composite zugeschnitten. Es identifiziert damit präzise nur die stärksten Aufwärtstrends in einem Umfeld, das ohnehin von aussichtsreichen Investments nur so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...