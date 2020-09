Der Payment-Sektor zählt gemeinhin zu den Profiteuren der Corona-Pandemie: Wegen der veränderten Einkaufs- und Bezahlgewohnheiten vieler Kunden spielen bargeldlose Bezahloptionen eine immer größere Rolle. Das spiegelte sich zuletzt auch in den Aktienkursen und Bewertungen der entsprechenden Unternehmen wider. Das rege Interesse der Investoren am Payment-Boom will sich offenbar auch der schwedische Online-Bezahldienst Klarna zunutze machen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters befindet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...