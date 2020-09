Der Ende Juni präsentierte neue Citroën C4 und sein rein elektrisch angetriebener Ableger ë-C4 sind in Frankreich ab sofort bestellbar. Die Preise für die BEV-Variante starten dort ab 28.600 Euro unter Einberechnung der maximalen staatlichen Subvention in Höhe von 7.000 Euro - also bei 35.600 Euro ohne Zuschuss. Citroën Deutschland hat noch keine Preise für den ë-C4 genannt. Unterstellt man einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...