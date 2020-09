Die Deutsche Telekom will mit dem Wettbewerber Vodafone zusammenarbeiten, um die Netzabdeckung in Deutschland zu verbessern. Geplant ist, dass sich die Konzerne gegenseitig Zugang zur eigenen Infrastruktur gewährleisten, wenn an einzelnen Standorten nur eines der beiden Unternehmen LTE anbietet. Die Pläne sind seit Anfang des Jahres bekannt. Nun droht aber Ärger mit dem Kartellamt."Im Moment ist das Bundeskartellamt in Kontakt mit den Kooperationsbeteiligten und weiteren Marktteilnehmern", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...