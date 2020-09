Harald Kröger wird ab 1. Oktober 2020 die Leitung des Bereichs Group Investment Banking in der Raiffeisen Bank International (RBI) übernehmen. Er folgt Matthias Renner nach, der den Bereich seit 2012 geleitet hat und mit Ablauf des Jahres in Pension gehen wird, teilt die Bank mit. Kröger kam 2004 zu Raiffeisen, leitete zahlreiche konzernweite Projekte und war zuletzt Bereichsleiter im Risikomanagement. Im Mai 2019 wechselte er zur RBI-Tochter RCB. Seit Juni läuft der Integrationsprozess der RCB in die RBI, der bis Ende 2022 abgeschlossen sein soll.

