B2B Marketing Days - Der Marketingfachkongress für den Mittelstand - Erstmals auch digital erlebbar - live und on demand

Würzburg (pts018/10.09.2020/10:55) - Es ist das B2B-Marketing-Event des Jahres: die B2B Marketing Days am 21. und 22. Oktober 2020 in Würzburg, veranstaltet von marconomy, dem Fachmedium für B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb.

Neben spannenden Praxiscases und Vorträgen aus namhaften B2B-Unternehmen, wie Siemens, Festo oder EPLAN, hält der Marketing-Fachkongress noch weitere Besonderheiten für die Teilnehmer bereit: Die B2B Marketing Days 2020 sind neben der physischen Veranstaltung erstmals auch digital erlebbar - live und on demand. Außerdem wird es für alle KMU ein eigenes Special im Kongress-Programm geben.

Insgesamt konnte marconomy dafür über 25 Speaker gewinnen, die in ihren Vorträgen, Workshops und Barcamps auf aktuelle Problemstellungen, neue Technologien und Strategien für das B2B-Marketing eingehen.

Hier ein kleiner Einblick in das Programm:

* Keynote: Auf ins Death Valley? Warum Unternehmen bei der Umsetzung neuer Geschäftsmodelle scheitern | Univ.-Prof. Dr. Christian Schmitz & Prof. Dr. Jan Wieseke, Ruhr-Universität Bochum.

* Praxisbericht: Augmented Reality: KEMPERvision - von der Idee zum fertigen digitalen Produkt | Thomas Schwabe, KEMPER GmbH.

* Workshop: Unternehmenserfolg im Spannungsfeld von Marketing & Vertrieb | Karin Baldauf, faigle Kunststoffe GmbH.

* Barcamp: Lead Management - Ein Prozess, viele Einflussfaktoren | Bon-ny Mangold-Gryska & Dominik Heigemeir, Festo Vertrieb GmbH & Co. KG.

"Durch die aktuelle Situation haben auch die marconomy-Events einen Digitalisierungsschub erhalten. Wir freuen uns den B2B-Marketern die maximale Flexibilität in der Teilnahme und im Konsumieren der Inhalte bieten zu können. Ob physisch oder digital, die B2B Marketing Days vermitteln weiterhin das Relevante, was Industrieunternehmen aktuell in den Themenfeldern Marketing, Kommunikation und Vertrieb wissen müssen, um ihr Business voranzutreiben", kommentiert Julia Oppelt, Head of marconomy.

Das Programm und Anmeldungsmodalitäten finden Sie hier: https://bit.ly/32Q6Mi8

"marconomy" - das Fachmedium für B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Mit dem Fachportal http:// www.marconomy.de , den Fachkongressen (Lead Management Summit, B2B Marketing Days, Barcamptour) sowie dem Angebot zur beruflichen Weiterbildung zeigt marconomy, wie Trends aus dem Consumer-Bereich auch in B2B-Unternehmen Anwendung finden. Das Fachmedium hat damit eine Community geschaffen, die branchenübergreifenden Input für die beruflichen Herausforderungen von Marketing-, Kommunikations-, und Vertriebs-Verantwortlichen aus Industrie- und Technologieunternehmen garantiert.

