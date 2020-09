Bern/Zürich (ots) - Wer ist die absolute Nummer 1 im Schweizer Spitzensport? Bei der Preisverleihung "Sports Awards - Die Besten aus 70 Jahren" stehen die bisherigen Siegerinnen und Sieger der langjährigen Prämierungsgeschichte zur Wahl. Die Ehrungen finden in fünf Kategorien während der Livesendung am 13. Dezember 2020 statt.Traditionell werden zum Jahresende die Schweizer Sportstars im Rahmen der "Sports Awards" gewürdigt. Das wird auch 2020 der Fall sein. Wegen der Corona-Pandemie stehen erstmals in der Geschichte der Prämierung aber nicht die erfolgreichsten Sportpersönlichkeiten des Jahres im Fokus, sondern die Besten seit Beginn der Preisverleihung. Das hat der Wahlausschuss der "Sports Awards" - bestehend aus Swiss Olympic, der Athletes Commission von Swiss Olympic, sportpress.ch und der SRG - entschieden.Live-Gala mit Sandra Studer und Rainer Maria SalzgeberAm Sonntag, 13. Dezember 2020, lädt die SRG zur TV-Gala "Sports Awards - Die Besten aus 70 Jahren" ein. Ehrungen werden in den Kategorien Sportlerin, Sportler, Team, Paralympische Sportler und Trainer durchgeführt. Zur Wahl stehen jeweils die bisherigen Siegerinnen und Sieger seit der ersten Preisverleihung 1950.Sandra Studer und Rainer Maria Salzgeber moderieren die Sendung, die ab 20.05 Uhr live auf SRF 1, RTS Deux und RSI LA 2 ausgestrahlt wird. Nach aktuellem Planungsstand - und wenn es die im Dezember geltenden Corona-Regeln erlauben - findet die Liveshow mit reduziertem Studiopublikum statt. Die Anzahl Studiogäste sowie das massgebende Schutzkonzept orientieren sich an den BAG-Vorschriften.Die Preistragenden vereint in der Sports Awards AcademyFür die Nominationen ist die Sports Awards Academy verantwortlich. Dieses spezielle Gremium wurde eigens für das Jahr 2020 gegründet und besteht aus den Preisträgerinnen und Preisträgern in den Kategorien Sportlerin, Sportler, Paralympische Sportler, Trainer, Newcomer, MVP (Most Valuable Player) und Ehrenpreis.Aus den Wahlresultaten der Sports Awards Academy gehen in den Kategorien Sportlerin, Sportler sowie Team jeweils die Top 6 hervor. Wer von den je sechs Nominierten Beste Sportlerin und Bester Sportler seit 1950 wird, entscheidet das TV-Publikum via Televoting während der Livesendung mit. Und bei der Wahl um das Beste Team kann die Öffentlichkeit vor der Sendung in einem Online-Voting auf sports-awards.ch (http://www.sports-awards.ch/) aus sechs Teams die Nummer 1 mitbestimmen. Für die Gesamtwertung zählen die Ergebnisse der Sports Awards Academy und des Publikums zu je 50 Prozent. Über die Siegerin oder den Sieger in den Kategorien Paralympische Sportler und Trainer entscheidet die Sports Awards Academy direkt.Herkömmliche Wahlen bei "SRF 3 Best Talent Sport"Wie bereits im letzten Jahr wird auch 2020 das "SRF 3 Best Talent Sport" gekürt. Die Wahl findet unter den üblichen Bedingungen statt, weil bei dieser Auszeichnung nicht ausschliesslich die im aktuellen Jahr erbrachten Leistungen zählen, sondern auch das Talent und die Perspektiven der Kandidatinnen und Kandidaten. Radio SRF 3 organisiert die Wahl des "Best Talent Sport", das via Online-Voting von den Hörerinnen und Hörern gewählt wird. Die Siegerin oder der Sieger wird neu im Rahmen der Livesendung am Sonntagabend verkündet."Ein Zeichen für Optimismus und Zusammenhalt in der ganzen Sportszene"Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG und SRF Sport: "Auch in diesen herausfordernden Zeiten bieten wir dem Schweizer Sport zum Ausklang des Jahres eine würdige Plattform und setzen damit ein Zeichen für Optimismus und Zusammenhalt in der ganzen Sportszene. Gerade in diesem Jahr braucht die Sportwelt die Aufmerksamkeit umso mehr. Die Ehrungen der Besten und der Rückblick auf 70 Jahre garantieren eine spannende Livesendung mit vielen Emotionen."Pressekontakt:Medienstelle SRGAuskünfte erteilt:Silvana Meisel, Projektleiterin Kommunikation Business Unit Sport SRGTel. +41 58 135 07 31 oder silvana.meisel@bus.srg.chOriginal-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100855301