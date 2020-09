Unterföhring (ots) -- Ausstrahlung der achtteiligen Saisondokumentation "24/7 FC"- Erstausstrahlung auf Sky Sport am 17. September um 21.00 Uhr- Weitere Inhalte der Dokumentation auf der Sky Q Plattform unddigital auf skysport.de sowie der Sky Sport App Unterföhring, 10. September 2020 - Sky wird saisonbegleitend die von dem Bundesligisten 1.FC Köln produzierte Dokumentationsserie "24/7 FC" ausstrahlen. Premiere ist dann der 17. September um 21.00 Uhr auf Sky. Die Serie ist Teil der neuen Programmoffensive von Sky Sport. Sky wird ab sofort an jedem Donnerstag um 21.00 Uhr immer eine brandneue Sportdokumentation ausstrahlen."24/7 FC" ist die einzige Sportdokumentation, die während einer laufenden Spielzeit ausgestrahlt wird und ohne Skript erzählt, was im Klub passiert. Die Produktion liefert damit auf authentische und mutige Weise exklusive Einblicke rund um den 1. FC Köln. Die zweite Staffel ist dabei noch näher dran als zuvor: Der FC wird einzelne Spieler nicht nur im Training, sondern auch in Testspielen mit kleinen Mikrofonen unter dem Trikot aufs Feld schicken. Damit ist nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören, wie es auf dem Platz zur Sache geht.Die Folgen werden komplett von der Flutlichtfilm OHG, die seit Jahren das Club-TV des FC erstellt, produziert. Vorgesehen sind insgesamt acht Episoden. Die Serie wird immer zunächst auf dem klubeigenen Angebot 247.fc.de veröffentlicht und 48 Stunden später auf Sky ausgestrahlt.Sky zeigt die Folgen immer erstmalig donnerstags um 21.00 Uhr und wiederholt diese dann mehrmals am Wochenende. Der 1. FC Köln stellt Sky auch weiteres exklusives Bonusmaterial wie Social Clips und Hintergrundberichte zur Verfügung, die von den Abonnenten auch auf der Sky Plattform Sky Q und digital auf skysport.de sowie in der Sky Sport App abgerufen werden können.Jacques Raynaud, Sport- und Vermarktungschef Sky: "Die Dokumentation "24/7 FC" liefert ein authentisches und hautnahes Bild des 1. FC Köln. Unsere Abonnenten erhalten dadurch exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Domstädter. Damit sind diese klubspezifischen Inhalte eine perfekte Ergänzung zur redaktionellen Bundesliga-Berichterstattung von Sky. Die Kooperation ist daher ein weiteres Beispiel, wie wir im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit mit Bundesligisten unseren Content im Sinn unserer Kunden anreichern können.""Die positive Resonanz unserer Fans, aber auch aus der gesamten Fußballszene, hat uns darin bestärkt, an dem einzigartigen Konzept von 24/7 FC festzuhalten", sagt 1.FC Köln-Geschäftsführer Alexander Wehrle. "Gleichzeitig war uns wichtig, das Format weiterzuentwickeln. Mit der Verkabelung unserer Spieler sogar auf dem Platz ermöglichen wir ganz neue Eindrücke. Und dank der Kooperation mit Sky, dem größten TV-Partner der Bundesliga, erreichen wir künftig noch mehr Menschen.""Wir alle beim 1. FC Köln stehen voll hinter diesem Projekt, auch unser Trainerteam und unsere Spieler", sagt Geschäftsführer Horst Heldt vom 1. FC Köln. "Die Jungs, die 24/7 FC produzieren, gehören zum engsten Kreis um die Mannschaft - und dieses gegenseitige Vertrauen sieht man in jeder Szene. Da ist nichts gekünstelt oder kalkuliert. Jeder, der die Doku schaut, erlebt den FC, wie er ist: ehrlich, emotional, und das in guten wie in schlechten Tagen."Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4702890