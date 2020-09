Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Spreads gemessen auf Basis des der ITRAXX Senior Financial weiteten sich zuletzt, sodass phasenweise die 64er Marke übersprungen wurde, so die Analysten der Helaba.Damit komme die zwischenzeitlich erhöhte Risikoaversion zum Ausdruck. Gründe für diese Tendenz seien schnell gefunden. Beispielsweise seien die Aktienkurse, vor allem der NASDAQ, in den vergangenen Tagen deutlich zurückgegangen, Tesla habe allein am Dienstag 80 Mrd. US-Dollar an Marktkapitalisierung eingebüßt. Weiter spiele die Angst vor einem No-Deal-Brexit eine wichtige Rolle. Auch die Sorgen bezüglich der zweiten Corona-Welle, (bei Astra Zeneca sei eine Impfstoffstudie wegen Sicherheitsbedenken ausgesetzt worden) hätten zuletzt wieder zugenommen. ...

