Der Goldpreis startet nach dem furiosen Turnaround am Vortrag schwächer in den Tag. Die Minenaktien präsentierten sich gestern ebenfalls fester. Erstaunlicher Weise legte auch die Aktie von Northern Dynasty gestern deutlich zu. Erstaunlich deshalb, da das Papier in das Visier eines Shortsellers gerutscht ist. J Capital Research hat sich der Aktie angenommen und dabei kein gutes Haar an dem Unternehmen gelassen.J Capital Research, eine Firma, die vor rund zehn Jahren in China gegründet worden ist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...