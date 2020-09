Märkte um 12: Neue DAX-Rekorde in Sicht - Glänzende Geschäfte beim Online-Broker flatex

Der DAX tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle und notiert damit im Bereich der 13.200er-Marke. Charttechnisch sieht die Lage weiterhin hervorragend aus. Ein Anstieg um nur vier Prozent würde ausreichen, um das Allzeithoch vom Februar (13.795 Punkte) in Angriff zu nehmen. In Kürze könnte der DAX dementsprechend Börsengeschichte schreiben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 13.246 MDAX -0,2% 27.482 TecDAX -0,1% 3.087 SDAX -0,1% 12.437 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.317

Am Donnerstagmittag standen im DAX 15 Gewinnern 15 Verlierer gegenüber. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie von Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432). Für den Kurs geht es zeitweise um 1,4 Prozent nach oben. Damit wurde hier ein neues Sechsmonatshoch erreicht.

Von Anlegern aufmerksam verfolgt wird auch am Donnerstagmittag weiterhin die Kursentwicklung bei adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Die DAX-Aktie legt zeitweise um 0,8 Prozent zu und dürfte in Kürze ein neues Sechsmonatshoch erreichen. Zuletzt trumpfte der Sportartikel-Gigant mit der Meldung auf, dass sich der Liverpool-Coach Jürgen Klopp mit adidas auf eine Zusammenarbeit geeinigt hat.

