ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das Geschäft mit Industriegasen erweise sich weiterhin als relativ krisenunabhängig, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Austausch mit dem Vorstand des Chemiekonzerns. Die Aktie werde mit einem Abschlag zu den Wettbewerbern gehandelt, hob er zudem hervor./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 04:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0000120073

