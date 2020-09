Mülheim an der Ruhr (ots) - Kreative Gestaltung und viele neue Funktionen: ALDI SÜD Kunden dürfen sich ab dem 10. September über einen Relaunch der Website und Kunden-App freuen. Im Zentrum stehen serviceorientierte Anwendungen und informative Inhalte. Zugleich bündelt die Unternehmensgruppe ihren digitalen Auftritt, um künftig noch besser auf Verbraucher und ihre Bedürfnisse einzugehen.Über die neue Internetseite können Kunden künftig zum Beispiel erfahren, in welchen Filialen Aktionsartikel noch erhältlich sind. Eine solche Verfügbarkeitsabfrage, die in der App schon zu den meist genutzten Funktionen zählt, war für die Website ein häufig geäußerter Kundenwunsch, dem ALDI SÜD nun nachkommt. Auf der neuen Website sowie in der App können Nutzer zudem ein Kundenkonto anlegen und darin ihre persönlichen Interessen hinterlegen. Darüber hinaus stehen mehr Kategorien und Filtermöglichkeiten zur Verfügung, so dass die angezeigten Inhalte noch besser auf die Wünsche des Nutzers zugeschnitten werden. Zahlreiche Rezepte, kreative Ideen und Informationen aus verschiedenen Themengebieten wie Ernährung und Kochen bieten so individuelle Inspiration.Suchfunktion und Bewertung von ProduktenMit der Suchfunktion finden Kunden auf der Website und in der App schnell und einfach Inhalte wie Ratgeber, Produktinfos und Rezepte. Lieblingsprodukte können einfach per Klick in der Funktion "Meine Liste" gespeichert werden. Auch favorisierte Rezepte lassen sich speichern und die Zutaten auf eine praktische Einkaufsliste setzen. Neu ist auch, dass Kunden Produkte und Rezepte bewerten, mit Rezensionen versehen und mit anderen teilen können. Damit helfen sie anderen Kunden dabei, diese besser einzuschätzen. Den viel genutzten Filialfinder und die Erinnerungsfunktion gibt es weiterhin in beiden Kanälen.Noch näher am KundenFür den neuen Digitalauftritt bündelt das Unternehmen perspektivisch die Webpräsenzen einzelner Microsites in der neu gestalteten, zentralen Website aldi-sued.de (http://www.aldi-sued.de). Marketingmaßnahmen werden noch enger an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet und Angebote gezielter ausgespielt. Insgesamt wird die Aussteuerung von Inhalten individueller.Kontinuierliche WeiterentwicklungViele weitere Entwicklungsschritte folgen in den nächsten Wochen und Monaten, um das digitale Kundenerlebnis kontinuierlich zu optimieren.Pressekontakt:Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, presse@aldi-sued.dePressematerial: www.aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108584/4703025