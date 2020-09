Köln (ots) - In Köln auf dem "Börsenplatz" vor der IHK beginnt heute eine einmalige OPEN-AIR-BENEFIZ-Kunstausstellung: 150 BILD-Boxes wurden zu Kunst-Skulpturen. HA Schult, international bekannter Künstler, besprühte diese, signierte, nummerierte und legte einen auf 150 Exemplare limitierten Kunstdruck hinein. Titel des Art Prints seiner Aktion zu Füßen der Kathedrale im Jahr 2006: "Cologne People". Vom Künstler signiert.Dauer der Open-Air-Benefiz-Kunst-Ausstellung: 10. - 20. Sept. 2020Geöffnet 24 Stunden. Beratung & Verkauf: 16 bis 19 Uhr vor Ort oder online: www.kunst-hilft-geben.de (https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kunst-hilft-geben.de%2F&data=02%7C01%7C%7Cd3c99655cbf345373a7408d854ceacf9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637352593918316371&sdata=UsQsWiEEVvX4P6pdG6jm40uYM2SZQlZp2g4G%2BLcegxU%3D&reserved=0)Die Kunst-Skulpturen "VERLUST bringt GEWINN", ehemals "Stumme Verkäufer" der Bild-Zeitung, können ab sofort für je 1.000 EUR erworben werden. Und damit tut jeder Käufer etwas Gutes: Unterstützt den Verein "Kunst hilft geben für Arme und Wohnungslose in Köln e.V. "Gerade in der 'Corona-Zeit' eine tolle und dringliche Benefiz-Kunstaktion für sozial ausgegrenzte Menschen," so Dirk Kästel vom Verein. HA Schult: "Wer hier nicht zugreift, macht 'nen Fehler. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass in 10 Jahren der Verkaufserlös reicht für ein Studienjahr des Enkelkindes oder den Kauf eines Elektroautos," so Schult.Der Verkaufserlös hilft Obdachlosen in Köln. Damit werden Lebensmittelspenden, Desinfektionsmittel und andere nötige Hilfsprojekte möglich sowie das dreifache Integrations-Haus CASA COLONIA. Hier sollen Studenten, Künstler und Wohnungslose menschenwürdig unter einem Dach leben.Mehr info: per E-mail info@kunst-hilft-geben.de (mailto:info@kunst-hilft-geben.de)www.kunst-hilft-geben.de (https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kunst-hilft-geben.de%252F%253Ffbclid%253DIwAR2_wrZNyCYrD2t0a_iOGU7mf0S8vefVL7h5HboSHs2Rmppb0CBgc-5vulY%26h%3DAT3_nhgBmqlpGYqefqyOawpr7RWVVAawsVTi8HoXUQ-J61n74AQf5xvS6q6p8WTZr5CLo3geeCSY6NxRRzcCIwiGXM2DECmQuZKwUBvdV7tgCzK8c_X5IAbxh4cbMHDLRSPbNJNrCKwjSspqXm1V%26__tn__%3DH-R%26c%255b0%255d%3DAT1FZ2RyI8TgqX56mq2xBITg2yLON0TF1zUbK7igc2FK_pWjJrYjHO0t-8hff9c-Y4T3WltNK4nOWa0vcia5PT2V0aCAUMGoXabBgmQCRIy9yjQ-9_V0cZUkBOinDCIkHAitXBmZL4ky4La4h3WC15CfKB8&data=02%7C01%7C%7Cd3c99655cbf345373a7408d854ceacf9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637352593918316371&sdata=1oljNIj1LbAzfN7sMqAeVgr5u2silP%2BduLI35iNt%2B7A%3D&reserved=0)Pressekontakt:Dirk KästelKunst hilft geben für Arme und Wohnungslose in Köln e.V.Annostr. 1050678 KölnKontakt:Emal: info@kunst-hilft-geben.dewww.kunst-hilft-geben.deTel. 0162-2336701Original-Content von: Kunst hilft geben für Arme und Wohnungslose in Köln e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148183/4703023