Ort des Tages. Baxter International Österreich Headquarter. Baxter bietet zahlreiche lebenswichtige Medikamente und Medizinprodukte an. Die Baxter Healthcare GmbH ist für den Vertrieb von Baxter Produkten beider Geschäftsbereiche (medizinische Produkte und Nierenheilkunde) in Österreich verantwortlich. Sie bietet Ärzten und Patienten eine vielfältige Produktpalette an, die von Heilmitteln für die Nierenersatztherapie, intravenösen Lösungen und klinischer Ernährung sowie von inhalierbaren Anästhetika bis hin zu chirurgischen Klebern und Blutstillern reicht. Auch wenn Baxter durch die Abspaltung des BioScience-Geschäftsbereichs in das unabhängige Unternehmen Baxalta (das heute Teil von Shire ist) an Größe verlor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...