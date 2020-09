Unterföhring (ots) - 10. September 2020. Der Kampf um den prestigeträchtigsten Titel des Deutschen Reality-TVs, "Hellste Kerze", strebt seinem Höhepunkt entgegen mit neuen Herausforderungen, wie: Wer kann die peinlichsten Songs, die Reality-Stars aufgenommen haben, vervollständigen? Wer kann denglische Begriffe auf Deutsch übersetzen (liebe Janine Pink, deine Übersetzung, "Guck-Fenster-Toll", steht leider nicht im Duden)? Wer ordnet prominenten Persönlichkeiten die passenden Gegenstände zu ihrem Beruf zu? Dabei erweist es sich als hilfreich, Bill Gates oder Pablo Picasso zu (er-)kennen. In neuen quietschbunten Spielen messen sich in der zweiten Ausgabe von "Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze" am 11. September in SAT.1 Helena Fürst, Jenny Elvers, Joey Heindle, Janine Pink, Melanie Müller, Micaela Schäfer, Ennesto Monté, Filip Pavlovic, Marcellino Kremers und Chris Töpperwien.Wer ein Spiel verliert, scheidet aus und bekommt von "Tortinator" Thorsten Legat eine bittersüße Strafe.Janine Pink sieht ihrer Teilnahme optimistisch entgegen: "Ich bin guter Dinge. Vielleicht habe ich Glück?"Der Gewinner der zweiten Show tritt im großen Finale gegen Jürgen Milski an. Das Reality-Urgestein hat am 4. September die erste Ausgabe der Show gewonnen.Olivia Jones und Jochen Schropp moderieren den quietschbunt geratenen Kindergeburtstag."Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?" das große Finale am 11. September, um 20:15 Uhr, in SAT.1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyNathalie GalinaTel. +49 89 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4703042