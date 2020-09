ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ArcelorMittal angesichts der bankeigenen Steel & Mining-Konferenz 2020 auf "Outperform" belassen. Hauptthemen seien die weltweite Nachfrageerholung, Ausschüttungen an die Aktionäre sowie Nachhaltigkeit gewesen, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle Stahlunternehmen hätten hervorgehoben, dass eine Nachfrageerholung spürbar sei. ArcelorMittal sei diesbezüglich am optimistischsten gewesen und habe betont, an seiner Strategie weg von Wachstum und hin zu Ausschüttungen festzuhalten./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 23:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 03:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

