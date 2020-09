Bonn (www.anleihencheck.de) - In einigen Bereichen hat sich die Wirtschaft im Euroraum von der Krise schnell erholt, so die Analysten von Postbank Research.Die Einzelhandelsumsätze in der EWU hätten im Juni schon wieder auf Vorkrisenniveau gelegen. Die Industrieproduktion befinde sich dagegen noch gut 11 Prozent unter den Werten zu Jahresbeginn. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...