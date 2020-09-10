DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ARGENTINIEN 20/41 US040114HV54 BAW/UFN
ARGENTINIEN 20/30 US040114HS26 BAW/UFN
ARGENTINIEN 20/35 US040114HT09 BAW/UFN
ARGENTINIEN 20/30 ZO XS2177363665 BAW/UFN
ARGENTINIEN 20/46 US040114HW38 BAW/UFN
ARGENTINIEN 20/38 US040114HU71 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ARGENTINIEN 20/41 US040114HV54 BAW/UFN
ARGENTINIEN 20/30 US040114HS26 BAW/UFN
ARGENTINIEN 20/35 US040114HT09 BAW/UFN
ARGENTINIEN 20/30 ZO XS2177363665 BAW/UFN
ARGENTINIEN 20/46 US040114HW38 BAW/UFN
ARGENTINIEN 20/38 US040114HU71 BAW/UFN
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