Im Fokus der Partnerschaft stehe die Digitalisierung in der Bankenwelt, wie Crealogix am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.Gemeinsam wollen die beiden Firmen den Banken weltweit neue Beratungsdienstleistungen sowie Tools anbieten, welche die Institute bei der Einführung und dem Betrieb digitaler Finanzdienstleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...