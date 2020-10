Medienmitteilung

Zürich, Freitag, 2. Oktober 2020

Platzierung von Call-Warrants auf CREALOGIX Namenaktien

Die Gründer von CREALOGIX, welche per 30. Juni 2020 insgesamt rund 46.6% der Namenaktien von CREALOGIX hielten, haben beschlossen, handelbare Call-Warrants auf 75'000 CREALOGIX Namenaktien, entsprechend 11.5% der von den Gründern gehaltenen CREALOGIX Namenaktien, im Markt zu platzieren. Es ist die Absicht der Gründer, dass diese CREALOGIX Namenaktien bei einer Ausübung der Call-Warrants in den Streubesitz gelangen sollen.

Zu diesem Zweck haben die Gründer eine Stillhaltervereinbarung mit der Helvetische Bank AG abgeschlossen, gemäss welcher die Helvetische Bank AG in eigenem Namen, aber auf Rechnung der Gründer, 750'000 Call-Warrants (Symbol CREAHB) mit einem Bezugsverhältnis von 10 Call-Warrants pro CREALOGIX Namenaktie, einer Ausübungsfrist von 3 Jahren und einem Ausübungspreis von CHF 135 pro CREALOGIX Namenaktie im Markt platzieren soll.

Die Call-Warrants wurden am 1. Oktober 2020 erfolgreich platziert. Die Kotierung der Call-Warrants an dem für den Handel an der SIX Swiss Exchange vorgesehenen Bereich Strukturierte Produkte ist auf den 5. Oktober 2020 beantragt.

Weitere Informationen zu den Call-Warrants können von der folgenden Homepage (https://helvetischebank.ch/de/products/indexpblc/) heruntergeladen oder unter der Telefonnummer +41 44 204 56 33 bei der Helvetische Bank AG angefordert werden.

IR Kontakt

CREALOGIX Holding AG

Daniel Bader, Chief Financial Officer

E-Mail:daniel.bader@crealogix.com

Telefon: +41 58 404 80 00

Medienkontakt

CREALOGIX Holding AG

Medienstelle

E-Mail:media@crealogix.com

Telefon: +41 44 295 90 41

Über CREALOGIX

DieCREALOGIX Gruppeist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den digitalen Lösungen von CREALOGIX antworten Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 700 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle der CREALOGIX Gruppe entziehen. CREALOGIX kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse der CREALOGIX Gruppe oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften der CREALOGIX Gruppe gehandelt werden.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Pressemitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Wertpapiere der CREALOGIX HOLDING AG ("Gesellschaft") werden ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung oder ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Diese Pressemitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.