Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund des Emittenten Tabula über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR) Acc (ISIN IE00BMQ5Y557/ WKN A2P58Y) hätten Anleger die Möglichkeit, in Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) mit Investment-Grade-Rating aus Europa (iTraxx Index) und den USA (CDX IG Index) zu investieren. Sowohl im iTraxx Europe als auch im CDX IG Index seien jeweils 125 Credit Default Swaps (CDS) enthalten. Um von einer steileren Kreditstrukturkurve zu profitieren, werde jeweils in den zuletzt begebenen fünfjährigen CDS eine Kaufposition und in den zuletzt begebenen zehnjährigen CDS eine Verkaufsposition eröffnet. Um stets die aktuellen CDS zu halten, würden die Indices einer monatlichen Überprüfung unterzogen. ...

