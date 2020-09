Verizon als US-Telekomriese hat einen Auftrag über 6,65 Mrd. $ für Netzwerkausrüstung und Dienstleistungen an Samsung vergeben. Es geht dabei in erster Linie um 5G-Infrastruktur. Samsung profitiert somit vom zukünftigen 5G-Standard doppelt: Erstens über den neuen Smartphone-Zyklus, zweitens als Anbieter von 5G-Infrastruktur. Mit einem KGV von 10,8 per 2021 sind die Risiken nach unten sehr überschaubar.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

