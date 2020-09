Der indische Milliardär Mukesh Ambani bietet Amazon den milliardenschweren Einstieg in die Einzelhandelssparte seines Konzerns Reliance an. Der Mischkonzern sei bereit, bis zu rund 40 Prozent der Anteile an seinem Handelsgeschäft an Amazon zu verkaufen und will damit rund 20 Milliarden Dollar einstreichen.Amazon habe Interesse bekundet, aber noch nicht endgültig über die Größe seines Investments entschieden, so Bloomberg. Sprecher von Amazon und Reliance wollten sich nicht äußern.Ein Deal dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...