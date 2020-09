Huawei bringt seine neue Smartwatch mit dem sprechenden Namen Watch Fit auf den Markt. Die liegt preislich auf Tracker-Niveau, kann aber mehr. Zusätzlich zum neuen Spitzenmodell, der Huawei Watch GT Pro, hat der chinesische Hersteller am Donnerstag eine Uhr für all jene vorgestellt, die an ihrem Fitness-Zustand arbeiten wollen, ohne dabei viel Geld auszugeben. Die Huawei Watch Fit ist ab dem 11. September 2020 im Handel erhältlich. Es gibt eine Version mit Metallrahmen und eine, die vollständig aus Polycarbonat besteht. Mit der Huawei ...

