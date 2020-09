Am Donnerstag hat Huawei seine neue Sport-Smartwatch GT 2 Pro vorgestellt. Die erweitert die Sportfähigkeiten der GT-Reihe deutlich und bringt sogar einen Golfmodus und Ski-Tracking mit. Die neue Huawei Watch GT 2 Pro ist das neue Spitzenmodell im Uhrenportfolio des chinesischen Herstellers. Ohne die Vorgänger zu verleugnen, legt die GT 2 Pro funktional deutlich zu und bewegt sich in das Territorium dedizierter Sportuhren, vor allem jenen aus dem Garmin-Kosmos. Bevor wir uns ansehen, was Huawei von den GT-Vorgängern übernommen hat, schauen wir auf die Besonderheiten. Das sind ...

