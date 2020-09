Auf dem Radar: Österreichische PostZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 3,94 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,75; 0,35; 1,79). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 28,70 /28,90 Veränderung zu letztem SK: -0,69% Auf dem Radar: PolytecZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 3,86 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,51; 0,95; 1,35). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 5,33 /5,39 Veränderung zu letztem SK: -0,37% Auf dem Radar: Telekom AustriaZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 0,81 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,16; 0,16; 0,48). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 6,23 /6,29 Veränderung zu letztem SK: 0,00% Auf dem Radar: ZumtobelZuletzt 3 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 0,46 Prozent verloren (Einzeltage: -0,16; -0,16; -0,15). aktuelle ...

