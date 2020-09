DGAP-Ad-hoc: STS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

STS Group AG beschließt Erhöhung des Grundkapitals durch teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre



10.09.2020 / 15:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hallbergmoos/München, 10. September 2020. Der Vorstand der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68) hat am heutigen Tag mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018/I von EUR 6.000.000 um EUR 500.000 auf EUR 6.500.000 durch Ausgabe von 500.000 neuen Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Damit übersteigt der Umfang der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen nicht 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung aus dem Genehmigten Kapital 2018/I. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2020 gewinnberechtigt. Der Ausgabebetrag wurde auf EUR 3,00 je neuer Aktie festgelegt. Damit unterschreitet der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Durchschnittsschlusskurs der bestehenden Aktien im elektronischen Handelssystem XETRA der letzten Tage nicht wesentlich. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG entsprechend der bestehenden Ermächtigung ausgeschlossen. Zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien wurde allein die Mutares SE & Co. KGaA zugelassen. Die neuen Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft einbezogen werden. Sowohl das Angebot als auch die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen prospektfrei. Hauck & Aufhäuser begleitet die Gesellschaft bei der Durchführung der Kapitalerhöhung. STS Group AG

Stefan Hummel

Head of Investor Relations

Zeppelinstrasse 4

85399 Hallbergmoos

+49 (0) 811 124494 12

ir@sts.group

www.sts.group 10.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de