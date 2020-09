UVD Robots, der weltweit führende Hersteller von Desinfektionsrobotern, stellt die dritte Generation seines autonomen mobilen Roboters vor, der Viren und Bakterien in der Luft und auf Oberflächen mit UV-C-Licht abtötet. Der neue, hyperintelligente Roboter kann Anwendern zeigen, wie gut er desinfiziert hat, und ist so benutzerfreundlich, dass sein Einsatz von jedem Anwender in wenigen Minuten erlernt werden kann.

Durch die Covid-19-Pandemie sind die Hygiene- und Desinfektionsanforderungen weltweit rapide gestiegen. In mehr als 60 Ländern melden die Distributoren von UVD Robots-Produkten eine starke Nachfrage von Krankenhäusern, Flughäfen, Hotels, Einkaufszentren, Lebensmittelunternehmen, Reinigungsfirmen, Kreuzfahrtunternehmen, Pharmaunternehmen, Bürokomplexen und vielen anderen, die Lösungen suchen, um infektionsfreie Umgebungen sicherzustellen.

The new robot is based on massive learning and response from the global market over 5 years, including hospitals and other customer groups with high level experience in infection control. This deep insight and knowhow have been digitalized and put in algorithmic form resulting in a wide range of new features and functionalities now launched with the robot and deployed in an early release at many customer sites around the world. (Photo: Business Wire)

"Wir haben den weltweit am meisten fortgeschrittenen UV-Roboter entwickelt, der gleichzeitig auch am einfachsten zu verwenden ist", so Per Juul Nielsen, CEO von UVD Robots. "Jeder Anwender kann den Roboter in Minutenschnelle installieren, in Betrieb nehmen und Bakterien und Viren aus der Luft und von jeder beliebigen Oberfläche entfernen."

Die dritte Generation von Robotern von UVD Robots kann auch in sehr kleinen und engen Räumen navigieren und eingesetzt werden, was neue Marktgelegenheiten erschließt, wie die autonome Desinfektion von besonders kleinen Hotelzimmern. Der neue Roboter weist eine signifikant kleinere Stellfläche auf als sein Vorgänger, bietet aber die gleiche Desinfektionsleistung.

"Unser autonomer, mobiler UV-C-Desinfektionsroboter der dritten Generation ist der weltweit erste seiner Art und in vielerlei Hinsicht bahnbrechend. Dadurch wird die Zukunft der Anwendung von UV-C-Robotern zur Desinfektion in vielen verschiedenen Branchen von Grund auf verändert", sagt Claus Risager, Vorstandsvorsitzender von UVD Robots. Er fährt fort: "Der Roboter bietet ein einzigartiges Sicherheitssystem, das vier Sicherheitsebenen umfasst. Dadurch kann er sich in verschiedensten Umgebungen bewegen, selbst solchen mit hohem Verkehrsaufkommen: Wenn Menschen ihm zu nahe kommen, schaltet er sich einfach ab. Er hat einzigartige Funktionen, um zu erfassen, dokumentieren und Anwendern zu zeigen, wie gut ein Bereich desinfiziert ist. Dadurch können Anwender den Prozess bei Bedarf einfach und schnell anpassen und die Qualität ggf. optimieren. Diese Funktion bietet kein anderer UV-C-Desinfektionsroboter weltweit. All diese einzigartigen Merkmale sind patentiert."

UVD Robots ist eine Tochtergesellschaft einer der bei der Entwicklung professioneller Serviceroboter weltweit führenden Gruppen, Blue Ocean Robotics. Die Gruppe umfasst auch Tochtergesellschaften wie GoBe Robots und PTR Robots.

