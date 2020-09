Das Kurspotenzial der deutschen Autowerte: Die neueste Erkenntnis der deutschen Politiker lautet: "Der Autobau ist der Motor der deutschen Wirtschaft." Eine Studie, die gerade vorgelegt wurde, kommt zu dem Schluss: Der Autobau verliert seine Führungsrolle. Die Konsequenz formulierte schon Gorbatschow: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben." Wir haben es umgedreht: Weitsicht geht vor Vorsicht. Aktueller Stand:



Die Schnäppchenjagd hat sich bereits gelohnt. Seit Mitte März legte BMW von 36 bis 62 € zu, DAIMLER von 21 bis 44 €, VW von 79 bis 145 € und CONTI von 51 auf 95 €. Sind die ehemaligen Spitzenwerte von 2016 (vor 4 Jahren (!)) ernsthaft erreichbar? In der gleichen Reihenfolge: Das wären für BMW 120 gegenüber aktuell 64 €, für DAIMLERrd. 100 gegenüber 44 €, für VW 250 gegenüber 144 € und CONTI 240 gegenüber 96 €. Es geht also in drei Fällen um runde 100 %. Es wäre das bedeutendste Comeback für dieIndustrie in DAX & Co. Die spektakuläre Rolle der Autoindustrie zeigt sich im Aufwandfür Forschung und Entwicklung im Vergleich zu allen anderen Branchen, ausgedrückt in Patenten. … Darin steckt das Schwergewicht des Autobaus.



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, zusammen mit seinem Redaktionsteam die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 37! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 37:



Themen u.a.:++ Sind die Korrekturen schon beendet? ++ Markttechnik: DAX steht auf dem Sprung++ Das Kurspotenzial der deutschen Autowerte ++ Profitiert AIRBUS von Bayers Raketenplänen? ++ KUKA hängt im luftleeren Raum ++ Nebenwerte: Kann STEMMER nachlegen?++ BANCO SANTANDER: Bereit zum Einstieg?++ ASTRAZENECA: Ist der Impfstoff-Boom vorbei? ++ GENERAL MOTORS landet echten Coup



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

VOLKSWAGEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de