Die Aktie von K+S kann im heutigen Handel zulegen. Denn der Dünger- und Salzkonzern hat grünes Licht vom Regierungspräsidium Kassel für die Erweiterung seiner Rückstandshalde am Werk Wintershall in Heringen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) erhalten. Dort sollen feste Rückstände aus der Kaliproduktion gelagert werden. K+S begrüßte die Entscheidung des Regierungspräsidiums. "Das ist eine wichtige Voraussetzung für die weitere Produktion am Standort Wintershall." Die Erweiterung umfasst eine Fläche von ...

