Die Aktienmärkte in New York lassen es am Donnerstag zunächst etwas ruhiger angehen.Der Dow Jones kann zu Beginn der Donnerstagssitzung 0,29 Prozent auf 28.022,5 Punkte zulegen. Der NASDAQ Composite steigt mit einem Plus von 0,84 Prozent auf 11.235,53 Punkte in den Handel ein.Zur Wochenmitte hatte die Wall Street nach einem dreitägigen Kursrutsch wieder zur Erholung angesetzt. Marktbeobachter werteten dies vornehmlich als beruhigende Entwicklung. Denn der Korrekturmodus insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...