Leipzig (ots) - Im Rahmen der neuen Konzertreihe "MDR SPUTNIK - Friends of ..." treffen sich erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler und spielen ihre Songs live - gemeinsam mit befreundeten Musikern. Los geht es am 25. September 2020 im Felsenkeller in Leipzig mit dem Berliner DJ- und Produzenten-Duo VIZE.Mit Hits wie "Stars", "Never Let Me Down" oder "Glad You Came" platzierten Vitali Zestovskih und Johannes Vimalavong, die beiden Produzenten und DJs hinter dem Namen VIZE, in den letzten Monaten quasi wöchentlich einen neuen Track in den deutschen und internationalen Charts. Zuletzt erschienen das Modern Talking-Cover "Brother Louie" und ihre aktuelle Single "Paradise", die sie gemeinsam mit Deutschrap-Superstar Capital Bra herausgebracht haben.VIZE sind der ideale Start für die neue Konzertreihe "MDR SPUTNIK - Friends of ...", denn sie arbeiten in ihrem ganz eigenen Künstlerkosmos und werden in Leipzig nicht wie sonst in Form eines elektronischen DJ-Sets, sondern mit einer echten Band spielen. Zugesagt haben dafür u.a. nationale Stars wie Clueso und Philipp Dittberner, aber auch internationale Acts wie Imanbek, Tom Gregory oder Sam Feldt.In der außergewöhnlichen Show werden VIZE und Freunde nicht nur die gemeinsamen Hits spielen, sondern zwischendurch immer wieder erzählen, was sie an den jeweils anderen schätzen, wie ein Hit entsteht, was im Studio sonst so passiert und was man eigentlich mit all den goldenen und Platin-Schallplatten macht, die im letzten Jahr für hundert Millionen Streams und Radio-Plays bei Vitali und Johannes angekommen sind.Die Tickets für das Konzert gibt es ab sofort im Programm von MDR SPUTNIK zu gewinnen. Das Musik-Spektakel wird nicht nur im Radio bei MDR SPUTNIK übertragen, sondern auch live als Video auf den Facebook- und YouTube-Kanälen des Senders gestreamt.