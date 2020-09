DJ Lagarde: Deflationsrisiko gegenüber Juni gesunken

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde in der negativen Jahresveränderungsrate des Verbraucherpreisindex im August keinen Vorboten einer deflationären Entwicklung. Dies spiele keine Rolle mit Blick auf das, was die EZB wirklich interessiere - den mittelfristigen Inflationsausblick, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung. Tatsächlich zeigten die Inflationsprojektionen des EZB-Stabs, dass die Deflationsrisiken gegenüber Juni gesunken seien.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2020 09:23 ET (13:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.