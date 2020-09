Der Boom bei ESG-Fonds reißt nicht ab. Im Gegenteil: Die Zuflüsse im ersten Halbjahr 2020 haben sich gegenüber dem gleichen Zeitraum aus dem vergangenen Jahr weit mehr als verdoppelt.Es ist eine bemerkenswerte Zahl: 100 Milliarden Euro beträgt das in nachhaltige Fonds angelegte Vermögen. Das teilt aktuell der Branchenverband BVI mit. Die Hälfte davon sei in Publikumsfonds investiert. Das Wachstum ist laut dem Verband auch durch ein dynamisches Neugeschäft mitgeprägt worden. Demnach konnten nachhaltige Fonds im ersten Halbjahr 2020 Nettozuflüsse in Höhe von 7,2 Milliarden Euro verzeichnen. Nach den Berechnungen des BVI entspricht dies im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 einer Steigerung von 160 Prozent.

