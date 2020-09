Tesla hat einen neuen Supercharger-Standort mit V3-Stalls in Berlin eröffnet. Der Ladepark auf dem Gelände des Berliner Euref-Campus bietet 12 der schnellen Ladestationen mit bis zu 250 kW. Bei dem Berliner Supercharger handelt es sich um den ersten innerstädtischen V3-Standort in Deutschland. Die nicht überdachten Ladepunkte befinden sich in unmittelbarer Nähe des Gasometers. Anfang Juli hatte Tesla ...

