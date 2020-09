DJ Altmaier: EU-Strukturfonds zügig voranbringen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat an das Europäische Parlament appelliert, die Verhandlungen über die Corona-Hilfen zügig voranzubringen. Dabei spielten die "EU-Strukturfonds eine Schlüsselrolle für den wirtschaftlichen Wiederaufbau", erklärte Altmaier nach einem Gespräch mit der EU-Kommissarin für Kohäsion und Reformen, Elisa Ferreira. "Unser Ziel ist ein schnellstmöglicher Start in die neue Förderperiode."

Altmaier hob dabei besonders das Programm "REACT-EU" hervor (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). In dessen Rahmen stehen von 2021 bis 2027 insgesamt 55 Milliarden Euro an frischem Geld bereit. Damit sollen Investitionen in eine grüne, digitale und stabile Wirtschaft möglich sein. "Diese Mittel sollen die europäischen Regionen rasch erreichen." Im Europäischen Parlament gab es zuletzt jedoch Bedenken, da EU-Strukturfonds in der Vergangenheit mitunter versickert waren. Einige Parlamentarier wollen verhindern, dass insbesondere Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban die Mittel zweckentfremded.

